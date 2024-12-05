Словакия закроет генконсульство в Петербурге

Генеральное консульство Словакии в Санкт-Петербурге прекратит работу с 31 декабря 2024 года, сообщается на сайте дипмиссии.

Консульство закроют в соответствии с решением правительства Словакии от 28 августа. Как отмечает РБК, дипмиссия еще тогда начала постепенно сокращать объем предоставляемых услуг для сограждан, с 30 ноября прекратилось оказание консульской помощи в экстренных случаях.

«Что касается граждан Российской Федерации, то генеральное консульство Словацкой Республики в Санкт-Петербурге больше не оказывает им свои услуги», — говорится в сообщении. Россияне могут подавать заявки на получение виз, разрешений на проживание и других услуг в посольство Словакии в Москве.

К началу 2025 года также закроются словацкие Генконсульства в Осло, Кракове и Копенгагене, пишет РБК.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила «Фонтанке», что Словакия не закрыла генконсульство в Петербурге, а только о приостановке его работы по финансовым причинам. По ее словам, работу дипмисии собираются «возобновить позднее».

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину западные государства выслали десятки дипломатов РФ. В ответ Москва выслала дипломатов этих стран.

В октябре министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объявил о закрытии российского консульства в Познани в ответ на «попытку диверсии» в стране. 5 декабря МИД России объявил об ответной мере: с 10 января 2025 год будет закрыто генеральное консульство Польши в Санкт-Петербурге.

Власти Словакии в ходе российско-украинской войны выступали против военной помощи Украине и критиковали украинское руководство. В частности, премьер-министр Словакии Роберт Фицо критиковал решение США разрешить Киеву удары по целям в России дальнобойными ракетами ATACMS.

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