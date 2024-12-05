Премию «Большая книга» получил Алексей Варламов за роман «Одсун»

Главную награду литературной премии «Большая книга» получил Алексей Варламов за роман «Одсун». Об этом сообщается в телеграм-канале премии.

«Герой нового романа Алексея Варламова „Одсун“ в конце 2010-х годов приезжает в Чехию читать лекции по литературе, но вместо университета оказывается в старом доме в Судетах, некогда принадлежавшем семье судетских немцев. Тайна этого дома и трагическая участь его обитателей после Второй мировой войны вызывают у героя острую рефлексию-воспоминание, где сошлись воедино и личная драма, и то, что принято называть большой историей», — говорится в описании романа на сайте издательства АСТ.

Вторую премию получил Михаил Шемякин за книгу «Моя жизнь: до изгнания», третью — Захар Прилепин за сборник рассказов «Собаки и другие люди».

Лауреатами читательского голосования, которое проходило на сайте рекомендательного сервиса LiveLib, стали: «Улан Далай» Натальи Илишкиной, «Тоннель» Яны Вагнер и «Магазин работает до наступления тьмы» Дарьи Бобылевой.

Лауреат первой премии «Большой книги» получает денежное вознаграждение в размере трех миллионов рублей, второй — полтора миллиона рублей, третьей — миллион рублей.

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