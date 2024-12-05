«Не поддержал СВО». В Новосибирске после доноса уволен худрук музыкального театра, проработавший 30 лет

Художественный руководитель Новосибирского музыкального театра Леонид Кипнис, занимавший этот пост почти 30 лет, уходит в отставку, сообщают портал NGS и местное издание VN.ru со ссылками на источники.

NGS причину отставки не указывает. По данным VN, одной из причин увольнения считают конфликт Кипниса с актером Антоном Лидманом, который активно поддержал войну в Украине.

Источник VN.ru сообщил, что Кипнис уволен не по собственному желанию и не из-за истечения контракта, а по решению учредителей. «На прощании с труппой он выгнал из зала своего оппонента Антона Лидмана и разразился вольной тирадой в адрес учредителей», — говорит собеседник издания.

Публичный конфликт Лидмана и Кипниса начался еще летом — после того, как актер отреагировал на увольнение директора новосибирского молодежного драматического театра «Первый театр» Юлии Чуриловой, поставившей спектакль украинского драматурга. Лидман заявил, что его руководитель «очень переживал» насчет увольнения Чуриловой и пожаловался, что «в Новосибирске просто дестабилизирующая обстановка», потому что «либерота правда боится уже собственной тени, убирая из спектаклей хоть что-то напоминающее хоть какое-нибудь мирное шествие, иконы и т. д.».

После этого Лидмана, по его словам, вызвали к руководству, где Кипнис назвал его мерзавцем. «До этого он еще высказался: „А ты, оказывается, патриот? Ну, так и будем жить в дерьме“», — говорил Лидман. Кипнис подтвердил, что назвал актера мерзавцем, поскольку тот «разместил пост самого мерзкого содержания, где обнаружил свои намерения и мотивы» и «от него отвернулась вся труппа».

В сентябре автор газеты «Завтра» философ Дмитрий Винник сообщил, что Лидман подал заявление в Следственный комитет с просьбой проверить действия Кипниса. В заявлении, которое опубликовал Винник, Лидман писал, что Кипнис «не поддержал », призывал актера «остаться нейтральным» и «оказывал давление» на него, а затем отстранил от гастролей. Лидман утверждает, что в течение двух лет в театре «популяризовывалось творчество лиц, открыто выступающих против России» (в пример приводится спектакль «Фома», поставленный в соавторстве с лидером ДДТ Юрием Шевчуком).

Также Лидман в своем заявлении упоминал, что племянница Кипниса в фейсбуке собирала деньги на помощь ВСУ, а информация о ней была опубликована на странице самого Кипниса. Актер попросил проверить худрука по статьям о призывах к терроризму, призывах к экстремизму и «дискредитации» армии.

Сам Кипнис от комментариев отказался. Официально о его отставке пока не сообщалось — по данным NGS, ожидается, что он сложит полномочия 5 декабря.

Кипнис возглавил Новосибирский музыкальный театр в 1995 году. За 30 лет его руководства театр стал обладателем 15 премий театрального фестиваля «Золотая Маска», а также неоднократно получал дипломы. В 2019 году коллектив театра получил государственную премию Новосибирской области, а сам Кипнис в 2020 году стал обладателем премии «Золотая книга культуры Новосибирской области» в номинации «Верность призванию». В 2021 году Кипнис стал лауреатом национальной театральной премии «Музыкальное сердце театра» в номинации «Лучший продюсер» за спектакль «Фома».