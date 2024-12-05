На антрополога Александру Архипову и правозащитника Сергея Давидиса составили протоколы об участии в «нежелательной» организации

Люблинский районный суд Москвы зарегистрировал административные дела об участии в деятельности «нежелательной организации» (статья 20.33 КоАП) в отношении антрополога Александры Архиповой и руководителя проекта «Поддержка политзаключенных. Мемориал» Сергея Давидиса.

На карточки дел в базе московских судов обратила внимание «Медиазона». Из-за чего на Архипову и Давидиса составили протоколы, неизвестно. Даты заседаний по ним еще не назначены.

Сергей Давидис уехал из России после начала полномасштабной войны в Украине. 1 марта 2024 года Минюст объявил Давидиса «иноагентом» в составе Центра защиты прав человека «Мемориал». В начале сентября правозащитника оштрафовали на 30 тысяч рублей за отсутствие специальной маркировки.

В конце ноября Давидиса внесли в перечень «террористов и экстремистов» Росфинмониторинга. Имя правозащитника указано в перечне со звездочкой — это означает возбужденное дело по «террористической» статье. Об уголовном деле против Давидиса не сообщалось. Он сам также ничего не знает об этом.

Антрополог Александра Архипова среди прочего исследует практику доносов в России. Минюст объявил ее «иноагентом» в мае 2023 года. В октябре суд оштрафовал антрополога на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки.

Послушайте выпуски подкаста «Что случилось» с Александрой Архиповой — об анекдотах и доносах во время войны

Все эпизоды Неожиданное последствие войны и ужесточения режима — в России возродился жанр анекдота. Как одно связано с другим? Объясняет антрополог Александра Архипова 00:00 27:09

Все эпизоды Если вы думаете, что россияне стали писать больше доносов друг на друга, то вы правы. Кто, на кого и зачем? Объясняет антрополог Александра Архипова 00:00 32:26