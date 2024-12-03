В Москве итальянца оштрафовали на 50 тысяч рублей за «дискредитацию» армии из-за радужного флага мира с белым голубем

Тверской районный суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей гражданина Италии Эрманно Риццо по административной статье о «дискредитации» армии из-за с изображением белого голубя с цветком и надписью «мир» (PACE) по-итальянски. Об этом пишет «Медиазона», обнаружившая протокол на сайте московских судов.

В протоколе говорится, что 30 ноября Риццо «демонстрировал» флаг размером 120×90 сантиметров, который «относится к интернациональному движению за мир, распространенному в Европе». По мнению суда, флаг «явно выражает негативное отношение» к российским вооруженным силам.

По данным протокола, Риццо пришел на суд, вину не признал и пояснил, что женат на россиянке, а дома у него есть разные флаги, и он решил погулять и сфотографироваться с одним из них. Суд утверждает, что итальянец «в содеянном раскаялся».

Правозащитный проект «ОВД-Инфо» обратил внимание, что в этот же день на Риццо составили еще два протокола — об участии в несогласованной акции (часть 5 статьи 20.2 КоАП) и о неповиновении полицейскому (часть 1 статьи 19.3 КоАП). По первой статье его оштрафовали на 20 тысяч рублей, пишет «Медиазона». Наказание по второй статье неизвестно.