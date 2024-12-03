Прокуратура вернула следователям дело Надежды Кеворковой из-за «неточностей в обвинении». Журналистку обвиняют в «оправдании терроризма» из-за поста о талибах

Прокуратура вернула следствию дело журналистки Надежды Кеворковой, арестованной по обвинению в «оправдании терроризма», в связи с «неточностями в обвинении», сообщил адвокат Калой Ахильгов.

«Теперь следователь вынуждена возобновить следствие, перепредъявить обвинение и заново уведомить защиту об окончании следствия, после чего дело вновь будет направлено в прокуратуру», — объяснил защитник.

65-летняя Надежда Кеворкова была корреспондентом в странах Ближнего Востока и на Северном Кавказе, писала для «Независимой газеты», «Новой газеты», Russia Today, «Русского Newsweek», «Радио Свободы», «Кавказского узла» и других изданий. С мая Кеворкова находится под стражей по делу об «оправдании терроризма» и не признает вину. Росфинмониторинг внес журналистку в перечень «экстремистов и террористов».

Как ранее рассказывал Ахильгов, в деле журналистки два эпизода, которые касаются публикаций в телеграме. Одно сообщение — перепост заметки убитого в ЦАР журналиста Орхана Джемаля о нападении в Нальчике в 2005 году. Вторая публикация посвящена талибам. По словам адвоката, журналистка во время вывода войск США из Афганистана «написала, что талибы отстаивают своих и встречают бывших заключенных с цветами». Российские власти сочли это «оправданием терроризма».

При этом в МИД России, по словам Ахильгова, в ответ на запрос защиты Кеворковой сообщили, что российские власти не считают движение «Талибан» террористической организацией.

Движение «Талибан» было признано в России террористической организацией в 2003 году — после того как его в соответствующий список включил Совет Безопасности ООН. В 2017-м глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что российские власти вступали в контакт с талибами лишь при двух обстоятельствах — когда российским гражданам или гражданам союзных стран причинялся вред, или чтобы уговорить талибов начать переговоры по вопросу о мирном урегулировании в Афганистане. После захвата власти в стране делегации талибов не раз приезжали в Москву. В октябре 2021 года — после ухода США из Афганистана — Владимир Путин заявил, что Россия готовится исключить «Талибан» из списка террористических организаций, но первым это должен сделать Совет Безопасности ООН. В МИД России говорили, что вопрос об исключении «Талибана» из списка террористических организаций прорабатывается, но окончательное решение примет высшее руководство России. При этом, например, государственное агентство РИА Новости не называет «Талибан» запрещенной в России террористической организацией, как это положено по российским законам, а использует такую формулировку — «движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность». Еще в ноябре 2021 года сообщалось, что руководство холдинга запретило сотрудникам называть в заметках «Талибан» террористической организацией.

В конце ноября в Госдуму внесли поправки, позволяющие приостанавливать запрет на деятельность в России организаций, признанных террористическими. Политолог Павел Склянчук, который обратил внимание на законопроект, считает, что поправки позволят исключить из реестра террористических организаций движение «Талибан».

Дело Надежды Кеворковой

СК преследует журналистку Надежду Кеворкову за два поста. Один из них про «Талибан» — террористическую группировку, лидеры которой регулярно приезжают с визитами в Москву С ними встречались Лавров и другие чиновники

Дело Надежды Кеворковой

СК преследует журналистку Надежду Кеворкову за два поста. Один из них про «Талибан» — террористическую группировку, лидеры которой регулярно приезжают с визитами в Москву С ними встречались Лавров и другие чиновники