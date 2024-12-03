Отца четырех детей, погибших в Красноярском крае из-за отравления средством от насекомых, обвинили в причинении смерти по неосторожности

В Красноярском крае отцу четырех детей, погибших в результате отравления, предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности (часть 3 статьи 109 УК РФ). Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, вечером 20 сентября житель села Красная Сопка обработал помещение дома инсектицидным средством (средством от насекомых — прим. «Медузы»). Он не выполнил рекомендаций производителя средства по защитным мерам во время обработки, не проветрил дом и не провел влажную уборку, но допустил детей в помещение. На следующий день утром все члены семьи — отец, мать и четверо несовершеннолетних детей — почувствовали себя плохо. В результате отравления все дети умерли — девочки 6, 11 и 12 лет, а также мальчик 13 лет.

Экспертиза показала, что дети умерли в результате «острого отравления деструктивным ядом (инсектицидами) системного действия».

В СК сообщили, что во время допрос отец погибших детей признал вину. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Изначально следствие рассматривало несколько версий случившегося, среди которых — употребление в пищу продуктов питания с неизвестным веществом. Предполагалось, что семья могла отравиться продуктами. СК возбуждал уголовное дело по статье о продаже товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшей по неосторожности смерть людей (часть 3 статьи 238 УК).

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