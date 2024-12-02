«Новая газета Европа»: с 2010 года в России составили более 35 тысяч протоколов и завели больше тысячи дел за посты, картинки и комментарии в соцсетях

С 2010 года в России составили более 35 тысяч административных протоколов и завели больше тысячи уголовных дел за публикации в интернете — картинки, призывы к протестам, комментарии и репосты. Об этом говорится в исследовании «Новой газеты Европа».

Согласно подсчетам издания, число репрессивных статей за 14 лет выросло в пять раз — с пяти до 25, половина их них уголовные. «Если в 2010 году людей судили в основном за пропаганду наркотиков, экстремизм и призывы к терроризму, то сейчас вне закона „пропаганда ЛГБТ“, антивоенная позиция, призывы к сепаратизму и многое другое», — отмечает «Новая».

Основное наказание за публикации в интернете — штрафы. За последние три года суды оштрафовали минимум 10,5 тысячи человек, то есть на эти годы пришлось более трети всех протоколов за интернет-высказывания с 2010 года. Выросла и средняя сумма штрафа — теперь она составляет 13,5 тысячи рублей.

В материале также говорится, что с начала войны в Украине высказывания в соцсетях стали причиной около половины преследований по статьям, связанным с «дискредитацией» армии и военными «фейками». В 2022 году 43% таких административных и уголовных завели из-за постов и картинок в соцсетях, в 2024 — 57%.

Большинство протоколов, которые изучила «Новая», составлены из-за публикаций во «ВКонтакте» — около 20 тысяч. Еще порядка двух тысяч протоколов составлены из-за постов в телеграме, около тысячи протоколов — в «Одноклассниках». Что касается уголовных дел, то в этом случае «Новая», в частности, обнаружила 449 дел, заведенных из-за постов в «ВКонтакте», 254 дела — из-за постов в телеграме, 98 — из-за роликов в ютьюбе, 66 — из-за постов в инстаграме.

По данным «Медиазоны» на август 2024 года, с марта 2022 года российские полицейские составили более 10 тысяч протоколов по статье о «дискредитации» армии (статья 20.3.3 КоАП) за антивоенные высказывания и выступления. Первые протоколы были составлены в начале марта 2022 года, когда Госдума приняла законы, наказывающие за антивоенные высказывания и протесты. Меньше чем за месяц была составлена тысяча протоколов. К концу 2022 году таких протоколов было уже более 5,6 тысячи, к концу 2023 года — 8,5 тысячи. Десятитысячный протокол поступил в суд в начале августа 2024 года.