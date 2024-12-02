Адам Делимханов ответил, что поиск пропавшей чеченки Седы Сулеймановой «не относится к компетенции депутата Госдумы»

Адам Делимханов ответил активистам, которые требовали начать поиски пропавшей чеченки Седы Сулеймановой, что этот вопрос «не относится к компетенции депутата Госдумы».

В конце августа активисты Либертарианской партии России отправили депутатам Госдумы 446 обращений по поводу Седы Сулеймановой. Ответы они публикуют на отдельном сайте. В ответе, подписанном от имени Делимханова, говорится, что вопрос, изложенный в обращении, «не относится к компетенции депутата Государственной Думы, осуществляющего свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством».

На подавляющее большинство обращений, как пишет кризисная группа СК SOS, следящая за делом Сулеймановой, ответа нет до сих пор. При этом, как отмечают правозащитники, в деле другой сбежавшей от родственников чеченки Лии Заурбековой Делимханов заявлял, что взял ситуацию полностью под личный контроль и обещал в ближайшее время вернуть ее домой.

Седа Сулейманова пропала в августе 2023 года в Петербурге — после того, как ее задержали полицейские, пришедшие в квартиру, где она жила со своим женихом. За год до этого Седа сбежала от родственников в Чечне, которые собирались выдать ее замуж по принуждению. Полицейские при задержании сообщили, что Седу подозревают в краже украшений на сумму 150 тысяч рублей по заявлению, написанному ее матерью. После этого ее никто не видел.

Друзья Седы, а затем также и активисты в разных странах мира выходили на пикеты с требованиями начать поиски девушки. Весной 2024 года Следственный комитет в Чечне возбудил уголовное дело по статье об убийстве, а в августе подруга Седы Лена Патяева рассказала, что в одном из документов, с которым во время допроса ознакомился жених Седы Станислав Кудрявцев, говорилось, что девушка была вывезена из Петербурга в Чечню против своей воли.

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