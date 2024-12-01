В Херсоне в результате атаки российского дрона погибли три человека

Трое мирных жителей погибли и восемь получили ранения в ходе атаки российского дрона в Херсоне.

Как сообщил глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин, утром 1 декабря беспилотник сбросил взрывчатку на маршрутное такси в Днепровском районе.

Всех пострадавших госпитализировали. У шестерых из них диагностировали минно-взрывные травмы.

«Сегодня Россия снова показала свое настоящее лицо. В годовщину референдума о независимости Украины враг нанес очередной удар по мирным жителям, сбросив взрывчатку на маршрутное такси», — пишет Прокудин в телеграм-канале.

Ранее ВСУ заявили, что в ночь на 1 декабря армия РФ атаковала Украину 78 дронами. 32 из них удалось сбить, еще 45 были «локационно потеряны», предположительно, в результате противодействия средств радиоэлектронной борьбы.