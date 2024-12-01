В Брянской области украинский беспилотник попал в жилой дом. Погиб ребенок

Брянская область подверглась массированной атаке беспилотников ВСУ в ночь на 1 декабря, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По данным чиновника, силы ПВО сбили как минимум 18 дронов.

В Стародубском муниципальном округе в ходе атаки полностью уничтожен один жилой дом. В другом многоквартирном доме из-за попадания дрона повреждено остекление, балконы и фасад, рассказал глава Брянской области.

«В результате целенаправленной атаки беспилотным летательным аппаратом по мирным жителям в Стародубском муниципальном округе, к сожалению, погиб ребенок. Приношу семье глубокие соболезнования», — пишет Богомаз в своем телеграм-канале. Он пообещал, что семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь.

Минобороны РФ заявило, что в ночь на 1 декабря дежурные силы ПВО сбили 29 украинских беспилотников над четырьмя российскими регионами: 20 дронов — над Брянской областью, семь — над Калужской, по одному — над Смоленской и Курской.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что один из атаковавших область беспилотников ВСУ упал в Малоярославецком районе на окраине одного из населенных пунктов вне территории жилой застройки. Там возник пожар. Сообщений о пострадавших не поступало.