В Казахстане отменили презентацию книги «Плохие русские» кинокритика «Медузы» Антона Долина

Презентация книги «Плохие русские» кинокритика «Медузы» Антона Долина, которая должна была состояться 1 декабря в Астане, отменена. Об этом сообщил в фейсбуке сам журналист.

В Казахстане у Долина были запланированы пять мероприятий: два закрытых и три публичных, включая лекции-презентации новой книги. «Четыре из них отменились в течение суток по разным причинам. Осталось только одно, разумеется, закрытое, — пишет он. — Уже в процессе я выяснил, что одновременно с этим Казахстан посетил Путин. В Астане его встречали триколорами и объятиями. Без отмен, в общем… Такое впечатление, что меня отменили в Алматы и Астане, чтобы не портить Путину настроение (шучу, но не вполне)».

28 ноября Долин планировал выступить в Алматы с презентацией книги «Плохие русские», однако площадка SmArt Point, где анонсировали лекцию, в последний момент заявила о невозможности провести мероприятие на своей территории. Организаторы экстренно перенесли лекцию в клуб «Жесть». По словам Долина, это мероприятие проходило под надзором полиции и ему прямо во время выступления «шепнули, что поступил звонок с угрозами, книжку доставать из сумки опасно».

Книга Антона Долина «Плохие русские» вышла в издательстве «Медузы». Вы можете заказать ее уже сейчас. Автор рассказывает, как очень успешные российские фильмы и сериалы последних десятилетий, от «Брата» до «Слова пацана», построили идеологию путинского режима. Заказать «Плохих русских» или купить другие книги нашего издательства можно по этой ссылке. Также вы можете прочитать «Плохих русских» бесплатно в приложении «Медузы».

Читайте также

«Почему только русские плохие?» Кинокритик Антон Долин отвечает на самые неудобные вопросы читателей о своей новой книге «Плохие русские. Кино от „Брата“ до „Слова пацана“»

Читайте также

«Почему только русские плохие?» Кинокритик Антон Долин отвечает на самые неудобные вопросы читателей о своей новой книге «Плохие русские. Кино от „Брата“ до „Слова пацана“»