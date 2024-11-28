«Коммерсант»: топ-менеджеров банка «Роскосмоса» приговорили к срокам от 12 до 19 лет по обвинению в хищении денег корпорации

Тверской районный суд Москвы приговорил владельца и бывшего президента Роскосмосбанка Александра Воловника к 19 годам колонии строгого режима, а еще десятерых фигурантов этого дела к срокам от 12,5 до 17 лет по обвинению в создании организованного преступного сообщества (часть 3 статьи 210 УК) и мошенничестве (часть 4 статьи 160 УК), пишет «Коммерсант».

В числе обвиняемых, помимо 63-летнего Воловника, оказались его 62-летний заместитель Петр Ладонщиков, руководитель кредитного управления Елена Виноградова, начальник департамента защиты ресурсов Сергей Меняйлов, начальник отдела этого департамента Александр Никонов, а также предприниматели Анатолий Воронин, Сергей Евженко, Михаил Мраки, Герман Козубин, Наталия Щербина и Кирилл Бычков.

Все 11 фигурантов были задержаны в 2017 году по подозрению в причастности к хищению части из 47 миллиардов рублей, размещенных «Роскосмосом» в банке. Следствие утверждало, что Воловник организовал вывод денег — в том числе за рубеж через фирмы-однодневки. По данным «Коммерсанта», позже в обвинительном заключении указывалась сумма в 6,4 миллиарда рублей ущерба.

Расследование, как пишет «Коммерсант», началось еще в 2015 году. Тогда кредитная организация называлась Фондсервисбанк и была опорной для космической отрасли, обслуживая крупнейшие предприятия. Когда в банке «застряли» 47 миллиардов рублей, которые он не смог в моменте вернуть «Роскосмосу», руководство корпорации обратилось в ЦБ. Тот ввел временную администрацию, а позже провел санацию банка. В 2019 году Фондсервисбанк был переименован в Роскосмосбанк и окончательно стал структурой «Роскосмоса».