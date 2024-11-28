Адвоката Дмитрия Талантова, который защищал Ивана Сафронова, приговорили к семи годам колонии по делу о «фейках» про армию

Завьяловский районный суд Удмуртии приговорил бывшего председателя Адвокатской палаты республики и бывшего защитника Ивана Сафронова Дмитрия Талантова к семи годам колонии общего режима по обвинениям в распространении «фейков» об армии РФ и возбуждении ненависти, сообщает «ОВД-Инфо».

Также юристу запретили на четыре года администрировать сайты. Гособвинение требовало для Талантова 12 лет лишения свободы.

По версии следствия, Талантов распространял «фейки» в своем фейсбуке. Ему вменили пять постов, в которых он осуждал действия российских войск в Украине и бомбежку мирных украинских городов российской армией. Психолого-лингвистическая экспертиза, проведенная в ходе следствия, пришла к выводу, что посты Талантова разжигали враждебность и ненависть не только к российской армии, но и к представителям власти, включая президента.

Талантов своей вины в ходе судебного процесса не признал.

Дмитрия Талантова задержали в июне 2022 года в Ижевске. У адвоката прошли обыски, затем его доставили в Москву и отправили в СИЗО. Он стал первым адвокатом, против которого возбудили дело по статье о распространении «фейков» про российскую армию. «Мемориал» признал Дмитрия Талантова политзаключенным.

Талантов был одним из адвокатов, защищавших бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, которого обвинили в госизмене. В частности, Талантов представлял Сафронова в судах, когда другим его адвокатам пришлось покинуть Россию под угрозой уголовных дел. В сентябре 2022 года суд приговорил Сафронова к 22 годам колонии строгого режима.