Таможня в Бурятии передала 13 конфискованных на границе айфонов и макбук «Народному фронту»

Таможня Бурятии изъяла 13 мобильных телефонов и макбук общей стоимостью более 1,3 миллиона рублей и передала их общественному движению «Народный фронт „За Россию“», сообщается на сайте ведомства.

Устройства были изъяты у гражданки Монголии, которая пыталась ввезти их в Россию через пропускной пункт в Кяхте. В таможне заявили, что она не задекларировала телефоны и макбук и спрятала их в переднем бампере автомобиля под обшивкой.

В отношении гражданки Монголии возбудили административное дело о сокрытии товара от таможенного контроля (часть 2 статьи 16.1 КоАП). Кяхтинский районный суд постановил конфисковать изъятое и обратить его в федеральную собственность.

Издание «Сибирский экспресс» нашло решение суда, о котором, вероятно, идет речь. В нем говорится, что у гражданки Монголии весной конфисковали новые макбук, три iPhone 15 Pro Max, два iPhone 14 Pro, один iPhone 14 Plus и семь подержанных айфонов 13-й и 14-й моделей.

По словам главы таможни Ивана Бурлаки, ведомство уже во второй раз передает «Народному фронту» конфискованные телефоны. Общая стоимость переданных товаров, по его словам, составила более 2,2 миллиона рублей. Также таможня передала движению «Газель» из своего автопарка «на нужды ».

В российских регионах конфискованные товары (и особенно автомобили) нередко передают либо общественным организациями, поддерживающим военных, либо непосредственно на фронт. Судебные приставы передавали военным изъятые у должников машины в Чувашии, Пермском крае, Челябинской, Саратовской, Пензенской и многих других областях.