Офис главного прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана заявил, что будет добиваться выдачи ордера на арест главы вооруженных сил Мьянмы Мин Аун Хлайна по обвинению в преступлениях против человечности из-за преследования народа рохинджа, пишет Reuters.

В заявлении говорится, что офис прокурора провел «обширные, независимые и беспристрастные расследования» и пришел к выводу, что есть «разумные основания полагать», что Мин Аун Хлайн несет уголовную ответственность за депортацию и преследование рохинджа в Мьянме и Бангладеш.

Рассмотреть вопрос должна коллегия из трех судей. Им предстоит решить, согласны ли они с «разумными основаниями» полагать, Сроки для такого рассмотрения не установлены, но обычно на вынесение решения требуется около трех месяцев, отмечает Reuters.

«Это первое ходатайство о выдаче ордера на арест высокопоставленного должностного лица правительства Мьянмы, поданное моим управление. Последуют и другие», — говорится в заявлении прокурора МУС.

Мьянма не является участником МУС. Но соседний Бангладеш, куда бежали рохинджа, является, и МУС ранее постановил, что имеет полномочия судить за преступления, совершенные «по крайней мере частично» за пределами границы.

В 2017 году более 700 тысяч рохинджа (они составляют мусульманское меньшинство в стране) были вынуждены покинуть свои дома в штате Ракхайн и бежать в Бангладеш после операции военных Мьянмы, которая, по словам следователей ООН, была проведена с «геноцидальными намерениями». Буддистское большинство Мьянмы отрицает обвинения в геноциде рохинджа и утверждает, что мирные жители не преследуются, а военные операции проводятся против террористов.

Запрос офиса прокурора, как отмечает Reuters, был сделан на фоне резкой критики, с которой сталкивается МУС после решения выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта. Это решение раскритиковали в самом Израиле (в том числе и политики, находящиеся в оппозиции к Нетаниягу), а также в США.

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