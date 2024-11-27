МВД России предупредило о новой схеме мошенничества, при которой айфоны взламывают под видом установки удаленных из App Store приложений

В сети распространилась новая схема мошенничества, при которой айфоны массово взламываются под видом установки удаленных из App Store приложений, сообщили в управлении по борьбе с киберпреступлениями.

По данным МВД РФ, жертвам обещают вернуть на телефон приложение банка или TikTok, но для этого нужно зайти в Apple ID мошенника и ввести данные.

После этого айфон блокируется, а за его разблокировку просят деньги.

После начала войны из российского App Store было удалено множество приложений, часть из них — по требованию Роскомнадзора, как, например, приложение «Радио Свобода». Кроме того, Apple удаляет VPN-приложения, а также подкасты и приложения независимых СМИ.

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