Суд в Турции отменил оправдательный приговор обвиняемому в убийстве российской фемактивистки Анастасии Емельяновой

Региональный суд Эрзурума отменил оправдательный приговор Мохаммаду Низару Арнабеху, обвиняемому в убийстве своей девушки — российской фемактивистки Анастасии Емельяновой.

Решение об этом суд вынес 12 ноября, пишет издание «Медиазона», журналисты которого ознакомились с документом. Апелляционная коллегия отправила дело на новое рассмотрение, посчитав жалобу на оправдательный приговор обоснованной.

Правозащитница и подруга Емельяновой Варвара Михайлова считает, что пересмотр дела может быть связан с сокрытием нарушений, допущенных в ходе следствия. По ее словам, обвинение строится на признательных показаниях Арнабеха, которые могли быть даны под пытками.

«Думаю, что при повторном рассмотрении суд вынесет обвинительный приговор на тех же данных, на которых вынес оправдательный, потому что сверху так сказали», — заявила Михайлова.

Тело 32-летней нашли в сентябре 2023 года в съемной квартире в турецком Эрзуруме, куда она переехала со своим женихом, 29-летним Мохаммадом Низаром Арнабехом. Его задержали. По версии обвинения, Арнабех избил Емельянову и порезал ей ногу осколком стекла, из-за чего та умерла от кровопотери.

На этапе следствия Арнабех несколько раз менял показания. В частности, он признавался в убийстве Емельяновой, а затем отрицал, что находился в квартире в день гибели активистки. В мае суд Эрзурума оправдал Арнабеха по делу об убийстве Емельяновой.

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