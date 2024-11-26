МВД России объявило в розыск электорального аналитика Ивана Шукшина. На выборах в 2024 году он нашел миллионы голосов, вброшенных за Путина

МВД России объявило в розыск исследователя выборов Ивана Шукшина. На карточку аналитика в базе розыска обратило внимание издание «Агентство».

В карточке говорится, что Шукшина разыскивают по уголовной статье. В чем именно обвиняют аналитика, не уточняется. По данным «Медиазоны», Шукшина добавили в базу розыска не позднее 25 июля.

Аналитик считает, что российские власти преследуют его за публикации о фальсификациях на президентских выборах в 2018 и 2024 годах. «Вброшенные за [Владимира] Путина 22 миллиона голосов, которые я нашел — наверное, это неприятно было читать жуликам. А может, внес свой вклад и регулярный обзор фальсификаций на губернаторских выборах», — предположил Шукшин в беседе с «Агентством».

Исследователь выборов также рассказал, что перед объявлением в розыск ему несколько раз звонили полицейские из Геленджика по поводу публикации на сайте движения в защиту прав избирателей «Голос». Они не уточнили, о какой публикации идет речь.

Иван Шукшин — программист и электоральный аналитик. Сейчас он живет не в России. После того как российские власти ограничили возможность независимого наблюдения за выборами, разные исследователи, в том числе Шукшин, начали собирать данные ЦИК и анализировать результаты голосования.

В марте 2024 года Шукшин выгрузил и опубликовал в открытом доступе данные после выборов президента РФ. Проанализировав их, он пришел к выводу, что в пользу Владимира Путина были сфальсифицированы около 22 миллионов голосов.

«Медуза» также проанализировала данные, собранные Шукшиным, и пришла к выводу, что масштаб фальсификаций на выборах президента в 2024 году был беспрецедентным.

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