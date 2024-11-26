Минфин РФ запланировал без суда взыскать с россиян 22,5 миллиарда рублей долгов по налогам

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила поправки к Налоговому кодексу, которые разрешают Федеральной налоговой службе (ФНС) взыскивать задолженности с граждан во внесудебном порядке. Об этом пишут «Ведомости» и РБК со ссылкой на источники в кабинете министров.

По нынешнему законодательству, взыскание налоговой задолженности с физического лица, которое не является ИП, происходит только в судебном порядке — на основании судебного приказа. Внесудебное взыскание налоговых долгов распространяется только на организации и ИП.

Подготовленные Минфином поправки наделяют налоговые органы правом автоматически списывать задолженность гражданина, если она им не оспаривается. Если гражданин не уплатил обязательные платежи в установленный срок, то налоговые органы смогут самостоятельно принимать решение о взыскании задолженности. Принять такое решение налоговая должна будет в течение шести месяцев с даты истечения срока исполнения требования об уплате задолженности.

В финансово-экономическом обосновании к законопроекту говорится, что введение порядка внесудебного взыскания принесет консолидированным бюджетам регионов 22,5 миллиарда рублей «за счет одновременного снижения задолженности на аналогичную сумму».

В законопроекте отмечается, что с гражданина нельзя будет списать в уплату долгов различные виды компенсаций (например, возмещение вреда здоровью, в связи с потерей кормильца, уходом за нетрудоспособными гражданами) и больше половины зарплаты. Если половина зарплаты меньше прожиточного минимума, то у должника должен остаться прожиточный минимум.

Предполагается, что решение о взыскании будет направляться гражданам через личный кабинет налогоплательщика, «Госуслуги» или заказным письмом. Налогоплательщик сможет оспорить решение ФНС в течение 30 дней с момента уведомления об исчислении налога.

Внесудебный порядок будет применяться к налогам, которые физлица исчисляют самостоятельно — при подаче налоговых деклараций или применении режима самозанятости. Самостоятельно россияне платят земельный и транспортный налоги, налог на имущество физлиц. Распространится внесудебный порядок и на НДФЛ.

Вступление в силу изменений планируется с 1 ноября 2025 года. «Ведомости» напоминают, что поправки, предусматривающие введение внесудебного списания долгов граждан, были разработаны Минфином по поручению президента России Владимира Путина.

По версии Минфина, эти изменения позволят «существенно разгрузить суды» и снизить «избыточные судебные издержки» граждан.

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