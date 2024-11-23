Совладелец «Зимней вишни», осужденный на восемь лет по делу о взятке, освободился условно-досрочно

Совладелец кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» Вячеслав Вишневский, которого осудили на восемь лет, освободился условно-досрочно, пишет РИА Новости со ссылкой на его адвоката Вадима Трифонова.

По его словам, Кировский районный суд Томска принял условно-досрочное освобождение Вишневского, а Томский областной суд отказался удовлетворить жалобу прокуратуры на УДО. В итоге Вишневского освободили.

Вишневский отбывал срок в ИК-4 строгого режима в Томске. В январе 2024 года ему смягчили наказание и заменили неотбытую часть принудительными работами в исправительном центре.

Вячеслав Вишневский уехал из России в 2016 году — за два года до пожара в «Зимней вишне». После пожара в ТЦ его объявили в международный розыск и в марте 2019 года задержали в Польше, а затем экстрадировали в Россию. В октябре 2022 года Вишневского приговорили к восьми годам колонии и штрафу в 21 миллион рублей по обвинению во взятке бывшей главе Госстройнадзора Кузбасса Танзиле Комковой за ввод в эксплуатацию здания ТЦ с нарушениями. В декабре суд увеличил штраф до 70 миллионов рублей.

В январе 2024 года адвокат Вишневского рассказывал, что срок, когда можно будет подать прошение об УДО, наступит в июле, и ближе к этому времени они с его подзащитным свяжутся и обсудят план действий. Штраф Вишневский на тот момент, по словам адвоката, уже полностью выплатил.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в числе которых были 37 детей. Потерпевшими по делу признали более 450 человек. Следственный комитет возбудил четыре уголовных дела, 15 фигурантов были осуждены на сроки от пяти до 18 лет лишения свободы. 10 из 15 осужденных, как пишет РИА Новости, уже вышли на свободу.

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