Российские войска обстреляли Запорожье и окрестности. Погиб 55-летний местный житель, ранен 11-летний мальчик

В Запорожском районе в результате российского авиаудара погиб 55-летний местный житель, а 11-летний мальчик получил ранение при атаке на город Запорожье, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

По словам Федорова, российские войска нанесли 15 авиаударов — по Запорожью и нескольким селам области: Таврическому, Степногорску, Лукьяновскому, Малой Токмачке и Новопавловке.

Кроме того, область была атакован 233 беспилотниками разной модификации, утверждает Федоров. Всего за сутки, по его словам, российские военные 433 раза обстреляли 16 населенных пунктов Запорожской области.

В администрацию поступили 28 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.