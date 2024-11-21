Жителям приграничных сел Белгородской области с лета раздали более девяти тысяч огнетушителей, чтобы они тушили пожары после обстрелов

Жителям приграничных районов Белгородской области раздали более девяти тысяч огнетушителей, рассказал глава региона Вячеслав Гладков. 354 огнетушителя, добавил он, уже были перезаряжены после использования.

«Может, кто-то подумает, что информация не самая важная, но для нас, воюющего региона, когда каждый день идут обстрелы, здесь мелочей не бывает», — добавил Гладков.

Раздавать огнетушители жителям приграничных сел начали летом. Гладков пояснял, что после атак украинских беспилотников часто возникают пожары, а машины МЧС не всегда могут доехать до места из-за риска попасть под повторный удар, и поэтому жителям будет удобнее тушить огонь самим.

Одна из жительниц, обратившись к губернатору, заявила, что это «выглядит не как реальная помощь, а как издевательство». Гладков ответил, что это придумала не администрация, а «попросили жители села Безымено».

20 ноября Гладков заявил, что зима в регионе, который постоянно подвергается обстрелам и атакам украинских беспилотников, будет тяжелой. По его словам, область готовится к тому, что «не будет газа, когда не будет света, не будет возможности пожарных, спасательных машин выйти к жителям». «Поэтому мы нарубили дров, наделали буржуек, купили генераторы», — сказал губернатор.

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