В Гонконге приговорили к заключению сразу 45 лидеров демократических протестов 2019 года

Суд Гонконга вынес приговор 45 лидерам демократических протестов, проходивших на острове с лета 2019 года, пишет The New York Times.

Оппозиционеры, обвиняемые в сговоре с целью свержения власти, получили тюремные сроки от четырех до десяти лет лишения свободы.

Самый большой срок — 10 лет тюремного заключения — назначили 60-летнему Бенни Таю, бывшему профессору юриспруденции Университета Гонконга.

Другой лидер протестов, 28-летний Джошуа Вонг, приговорен к четырем годам и восьми месяцам заключения. Срок его заключения сократили на треть после того, как он признал вину в суде.

В общей сложности 20 фигурантам дела назначили сроки от пяти до семи лет, 24 фигурантам — по четыре года заключения. Еще двое подсудимых были оправданы.

Как отмечает NYT, этот масштабный судебный процесс стал самым серьезным следствием и применением закона о национальной безопасности, принятого Китаем в 2020 году в ответ на многомесячные протесты демократической оппозиции в Гонконге.

Массовые демонстрации начались в Гонконге в июне 2019 года из-за нового законопроекта, который предполагал возможность экстрадиции граждан острова в другие страны — в первую очередь на материковый Китай. Законопроект на фоне протестов в итоге отменили, но активисты оппозиции под эгидой Гражданского фронта прав человека (CHRF) продолжали требовать новых политических свобод и уступок.

В частности, Бенни Тай предложил и разработал для оппозиции модель неофициальных праймериз, прошедших в 2020 году перед местными выборами. Сами выборы были отложены из-за эпидемии коронавируса. А 1 июля 2020 года в силу вступил новый закон о госбезопасности, который позволил властям жестко разогнать протесты. Лидеры оппозиции, впоследствии представшие перед судом, были массово задержаны в 2021 году. Власти заявили, что система праймериз, предложенная активистами, была призвана «подорвать и разрушить политическую систему Гонконга».

Исполнительный директор центра азиатского права в Джорджтауне Томас Келлог считает, что осужденные в Гонконге политики не занимались деятельностью, которая считалась бы преступной в местах, где соблюдают и уважают права человека. «Я думаю, что многие в международном сообществе будут рассматривать это дело как последний гвоздь в гроб верховенства закона в Гонконге», — заявил он NYT.