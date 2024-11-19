РБК: китайские банки ввели черный список юридических адресов, совпадающих с местом регистрации российских компаний под санкциями

Крупные китайские банки Chouzhou Commercial и Bank of China стали создавать черные списки юридических адресов, совпадающих с местом регистрации российских компаний, находящихся под санкциями, пишет РБК со ссылкой на юристов и консультантов, специализирующихся на расчетах с КНР.

«Для сокращения времени и снижения затрат на обработку информации банки автоматизируют данные процессы. Как результат, на основании совпадения адреса клиенты могут быть отмечены красным флагом, и, как следствие, использование ими счетов может быть ограничено», — рассказали РБК в консалтинговой компании ITSWM.

Из-за черных списков с ограничениями, вплоть до закрытия счета, столкнулись компании, не находящиеся под санкциями, но зарегистрированные по тем же адресам, что и попавшие под ограничительные меры. В черный список попал как минимум один из адресов массовой регистрации юридических лиц в Турции, а также около десяти адресов в Гонконге. Под ограничения попали и адреса на территории России.

Смена юридического адреса из попавших в черный список на другой не всегда может быть коммерчески обоснованной, отмечают опрошенные РБК эксперты. Кроме того, указывают они, нет гарантий, что после этого ограничения будут сняты. На то, чтобы доказать банку, что компания-клиент не связана с фигурантами санкционного списка, зарегистрированными по этому адресу, может потребоваться много времени. В нынешних условиях бизнесменам стоит заранее проверять своих «соседей» по юридическому адресу, подчеркнули собеседники издания.

В конце 2023 года США заявили, что будут вводить санкции в отношении банков из третьих стран, если их уличат в помощи российскому компаниям, включенным в санкционные списки. После этого китайские банки начали отказываться от проведения платежей, связанных с российскими компаниями, как в долларах, так и в юанях. От работы с клиентами из России стали отказываться и банки Турции.

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