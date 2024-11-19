ФСБ объявила о задержании двоих жителей Крыма по делу о подрыве автомобиля капитана 1-го ранга Черноморского флота РФ

Федеральная служба безопасности РФ заявила, что задержала двоих граждан РФ, подозреваемых в подрыве автомобиля в Севастополе, в результате которого погиб капитан 1-го ранга Черноморского флота РФ Валерий Транковский, сообщает 19 ноября «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

В Следственном комитете РФ, в свою очередь, сообщили, что задержаны 38-летняя жительница Севастополя и 47-летний житель Ялты. В СК заявили, что задержанные «сотрудничают с правоохранительными органами и дают признательные показания».

По версии следствия, подозреваемые причастны к подрыву автомобиля военного, «совершенному по заданию Службы безопасности Украины». ФСБ утверждает, что за организацией взрыва стоят офицеры СБУ — полковник Юрий Мурилев и генерал-майор Александр Поклад.

В видеозаписи, которую распространила ФСБ, задержанный житель Ялты сказал, что его завербовали летом 2023 года, по заданию Украины он заложил под автомобиль взрывное устройство. Задержанная жительница Севастополя рассказала на видео, что по заданию куратора следила за автомобилем российского военного. При каких условиях сделана запись, неизвестно.

ФСБ заявила, что во время обыска в гараже задержанного жителя Ялты нашли самодельное взрывное устройство с массой взрывчатого вещества 1,2 килограмма в тротиловом эквиваленте.

В Севастополе 13 ноября взорвался автомобиль, в котором находился капитан 1-го ранга, начальник штаба Азовского военно-морского района Крымской военно-морской базы Валерий Транковский. Он умер от полученных ранений. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ.