«Хизбалла» нанесла ракетный удар по Тель-Авиву. Пять человек ранены, одна из пострадавших в тяжелом состоянии

В окрестностях Тель-Авива пять человек получили ранения шрапнелью при ракетном ударе «Хизбаллы», сообщает The Times of Israel.

Служба скорой помощи сообщила, что одна из пострадавших, 54-летняя женщина, находится в тяжелом состоянии. Еще один раненый в состоянии средней тяжести и трое получили легкие ранения.

Армия обороны Израиля сообщила, что ракета, выпущенная с территории Ливана, была перехвачена средствами ПВО. Однако обломки перехватчика упали на границе двух пригородов Тель-Авива — Рамат-Гана и Бней-Брака.

По данным израильского телеканала N12, в Рамат-Гане начался пожар после попадания осколка в линию электропередач. Также был поврежден автобус, находившийся на улице без пассажиров.

Ynet со ссылкой на командующего Тель-Авивским округом Хаима Саргерофа пишет, что в Рамат-Гане было прямое попадание ракеты.

Воздушная тревога кроме центра звучала и на севере в районе Хайфы. ЦАХАЛ отчитался о перехвате беспилотника, также запущенного с территории Ливана.

За некоторое время до удара по центру Израиля «Хизбалла» также обстреляла север страны. В городе Шфарам ракета попала в трехэтажный жилой дом, погибла 41-летняя местная жительница. Еще 10 человек получили ранения.