Двум москвичам назначили до трех лет колонии-поселения по делу о повреждении стихийного мемориала ЧВК Вагнера

Тверской районный суд Москвы вынес приговор двум местным жителям Даниилу Голикову и Андрею Козловскому по уголовному делу о повреждении стихийного мемориала ЧВК Вагнера.

Как пишет «Медиазона», 28-летнему Голикову назначили два с половиной года колонии-поселения, а 26-летнему Козловскому — три года колонии-поселения. Такие же сроки запрашивала для обвиняемых прокуратура.

Бакалавра востоковедения ВШЭ Даниила Голикова и выпускника Дипломатической академии МИД Андрея Козловского задержали в марте 2024 года. По версии следствия, в ночь на 11 марта они раскидали цветы стихийного мемориала «памяти всех погибших в ходе Русской весны и » на улице Варварка в Москве. Видео с камеры наружного наблюдения запечатлело, как один из мужчин пнул ногой вазу с цветами. Изначально Голикову и Козловскому назначили по 15 суток ареста по административному протоколу о неповиновении полиции. Позже на них завели дело по статьям о вандализме (часть 2 статьи 214 УК) и уничтожении мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества (пункт «а» части 2 статьи 243.4 УК).

Экспертиза установила, что обвиняемые повредили восемь ритуальных венков, три вазы для цветов, две лампадки и искусственные гвоздики. Ущерб оценили в 55 тысяч рублей.

Голикова и Козловского отправили под домашний арест. В суде они заявляли, что были пьяны и событий у мемориала не помнят. В ходе прений обвиняемые принесли извинения за свой поступок, защита объявила, что подсудимые компенсировали ущерб мемориалу.