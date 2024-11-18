Бывшему президенту Адвокатской палаты Удмуртии Дмитрию Талантову запросили 12 лет по делу о «фейках» про армию и возбуждении ненависти

В Завьяловском районном суде Удмуртии государственный обвинитель запросил бывшему президенту Адвокатской палаты республики и бывшему защитнику журналиста Ивана Сафронова Дмитрию Талантову 12 лет лишения свободы по делу о распространении «фейков» про армию.

Талантова обвиняют в публичном распространении «фейков» по мотивам политической ненависти (пункты «а» и «д» части 2 статьи 207.3 УК), а также в возбуждении ненависти или вражды (пункт «б» части 2 статьи 282 УК).

По версии следствия, Талантов распространял «фейки» в своем фейсбуке. Ему вменили пять постов, в которых он осуждал действия российских войск в Украине и бомбежку мирных украинских городов российской армией. Психолого-лингвистическая экспертиза, проведенная в ходе следствия, пришла к выводу, что посты Талантова разжигали враждебность и ненависть не только к российской армии, но и к представителям власти, включая президента.

Сам Талантов подтвердил, что публиковал посты, но виновным себя не признал. Во время суда он отмечал, что в его публикациях не фигурировала ложная информация о российской армии. «Прокурор сейчас зачитал обвинительное заключение, но я не думаю, что кто-то хоть раз услышал: „российская армия“, „российские солдаты сделали то, сделали это“. Все, о чем там говорится, — о фиксации событий. Я фиксирую события в ряде постов, я говорю, откуда они. Например, цитирую выступление Зеленского в ООН», — говорил Талантов.

Прения по делу Талантова завершены, сообщила пресс-служба судов Удмуртии. Оглашение приговора ожидается 28 ноября.

Дмитрий Талантов находится под стражей больше двух лет — его задержали в конце июня 2022 года в Ижевске. У него прошли обыски, а затем его доставили в Москву и отправили в СИЗО. Он был первым адвокатом, против которого возбудили дело по статье о распространении «фейков» про российскую армию.

Талантов был одним из адвокатов, защищавших бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, которого обвинили в госизмене. В частности, Талантов представлял Сафронова в судах, когда другим его адвокатам пришлось покинуть Россию под угрозой уголовных дел. В сентябре 2022 года суда приговорил Сафронова к 22 годам колонии строгого режима. «Мемориал» признал Дмитрия Талантова политзаключенным.