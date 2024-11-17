На территорию резиденции премьер-министра Израиля в Кейсарии бросили сигнальные ракеты. Полиция задержала троих подозреваемых

На территорию резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу в Кейсарии в ночь на 17 ноября были брошены две сигнальные ракеты. Нетаниягу и членов его семьи в момент происшествия в резиденции не было, пишет Times of Israel, о каком-либо материальном ущербе данных нет.

Полиция Израиля и служба внутренней безопасности (Шин-Бет) в совместном заявлении назвали произошедшее «опасной эскалацией».

Представители как находящихся в данный момент у власти в Израиле политических сил, так и оппозиции осудили произошедшее и призвали спецслужбы провести тщательное расследование.

Утром в воскресенье полиция сообщила о задержании троих подозреваемых в причастности к инциденту, не став пока уточнять никаких подробностей.

Это уже второе за месяц нападение на резиденцию Нетаниягу. 19 октября резиденцию премьер-министра Израиля в Кейсарии атаковал беспилотник, запущенный, как сообщается, с территории Ливана. Нетаниягу и его семья в момент удара находились в другом месте.