В шахте «Таштагольская» в Кузбассе обрушилась кровля. Один человек находится под завалами, еще 182 смогли подняться на поверхность

В шахте «Таштагольская» в Кемеровской области на глубине 320 метров обрушилась кровля, сообщает «Интерфакс».

Инцидент произошел при производстве работ по добыче руды. В момент обрушения, как сообщили в пресс-службе шахты, под землей находились 183 человека. 182 шахтера смогли выйти на поверхность, один из них был направлен на обследование в больницу.

Судьба одного оставшегося под землей шахтера пока неизвестна. В ходе проведения спасательной операции произошло повторное обрушение породы, из-за которого пришлось приостановить работы. Сейчас поиски возобновили.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (217 УК РФ).