The Insider нашел дипломатические паспорта у детей российских чиновников, друзей Путина и генералов ФСБ

Дети высокопоставленных российских чиновников, генералы ФСБ, миллиардеры, а также друзья Владимира Путина путешествовали за границу, в том числе в страны Европы, по дипломатическим паспортам, сообщил The Insider.

Речь идет о паспортах с серией 10 и 12. По информации издания, такие паспорта есть или были у детей Сергея Шойгу, Дмитрия Медведева и Михаила Мишустина. По таким документам путешествовали миллиардеры Олег Дерипаска и Алишер Усманов, глава «Ростеха» Сергей Чемезов, глава «Роснефти» Игорь Сечин, помощник президента, член кооператива «Озеро» Андрей Фурсенко, а также глава РПЦ патриарх Кирилл.

Кроме того, The Insider обнаружил, что генералы ФСБ Александр Бортников, Сергей Беседа, Сергей Королев и Алексей Седов до начала полномасштабного российского вторжения в Украину успели слетать по дипломатическим паспортам во Францию и Швейцарию.

«Формально диппаспорт является служебным документом. Летать по нему госслужащим можно исключительно в командировки, а по возвращении необходимо сдавать в отдел кадров. Но это правило действует, естественно, не для всех. На путешествия особо важных персон по диппаспорту куда-нибудь на Лазурный берег всегда смотрели сквозь пальцы», — рассказал изданию бывший чиновник российского правительства.

The Insider считает такое использование дипломатических паспортов злоупотреблением. Список лиц, которым положены диппаспорта, определен законом: кроме дипломатов, в него входят министры, парламентарии и другие. При этом такие паспорта могут выдаваться и другим людям «по решению президента РФ».

После начала российско-украинской войны и последовавших санкций дипломатический паспорт дает не так много привилегий, отмечает издание. В частности, безвизовый въезд в Шенгенскую зону для их владельцев приостановлен. По словам бывшего российского дипломата Бориса Бондарева, диппаспорт также не дает его обладателям дипломатических привилегий и иммунитета.

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