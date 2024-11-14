Bloomberg: победа Трампа на выборах вынуждает Южную Корею пересмотреть возможность отправки оружия в Украину

Избрание Дональда Трампа следующим президентом США побуждает Южную Корею пересмотреть возможность отправки оружия непосредственно в Украину, пишет 14 ноября Bloomberg со ссылкой на источники.

Правительство Южной Кореи теперь должно учитывать позицию Трампа, чтобы решить, стоит ли менять свою давнюю политику отказа от отправки летальной помощи Киеву, рассказал один из источников.

Другой собеседник сообщил, что Сеул изучает, как подход Трампа к войне повлияет на поддержку Украины в других странах.

Агентство считает, что эти комментарии свидетельствуют о том, что Южная Корея теперь с меньшей вероятностью будет отправлять боеприпасы в Украину, если КНДР не предпримет дальнейших действий или позиция Трампа по Украине не станет яснее.

Южнокорейское агентство «Ренхап» сообщило в октябре со ссылкой на правительственный источник, что Южная Корея рассматривает возможность отправить в Украину военный и разведывательный персонал в ответ на то, что подразделения из КНДР привлекли к участию в войне на стороне России.