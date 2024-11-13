Власти штата Нью-Йорк усыпили белку Арахиса, популярную в соцсетях, чтобы проверить на бешенство. Тесты показали, что бешенства нет

У белки Арахиса, которую власти штата Нью-Йорк усыпили в начале ноября для проверки на бешенство, не выявили этого заболевания. Об этом сообщил глава округа Чемунг в штате Нью-Йорк Крис Мосс, пишет Associated Press 13 ноября.

«Я понимаю, что люди хотят выговориться. Но в конце концов, я думаю, вы должны осознать всю серьезность проблемы заражения людей бешенством. Это протокол штата, переданный округу», — заявил Мосс (цитата по NBC News).

Департамент охраны окружающей среды штата в конце октября изъял белку Арахиса из дома местного жителя Марка Лонго в Пайн-Сити, недалеко от границы с Пенсильванией. Также власти изъяли енота Фреда, который находился в созданном Лонго приюте для животных. Власти пошли на это после жалоб на незаконное и потенциально опасное содержание диких животных. После изъятия животных власти штата подверглись критике.

Белку и енота подвергли эвтаназии, чтобы проверить на бешенство. Чиновники заявили, что пошли на это после того, как белка укусила одного из сотрудников департамента во время обыска в доме Лонго (владелец животного говорит, что не видел укуса). Во многих случаях животных нельзя проверить на бешенство, если они живы.

Как отмечает AP, у енота Фреда также не выявили бешенства.

Марко Лонго заявил, что не удивлен тем, что тестирование дало отрицательный результат. «Я знал, что результаты тестов будут отрицательными», — сказал Лонго. Он намерен подать иск в суд.

Марк Лонго рассказывал, что подобрал бельчонка на обочине дороги в 2017 году, после того как мать детеныша сбила машина. Лонго пытался выпустить животное на природу, но Арахис вернулся к нему раненый, после чего американец решил оставить белку жить у себя дома. Арахис стал популярен в соцсетях. На инстаграм, где Лонго публиковал фото и видео с белкой, к моменту изъятия подписались более 500 тысяч человек. Сейчас число подписчиков превысило 900 тысяч. Лонго и его жена подобрали енота Фреда ранее в 2024 году, они собирались отпустить его после реабилитации.

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