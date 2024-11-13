В Курганской области через месяц после приговора умер Александр Лубин — свидетель Иеговы, осужденный по делу об «экстремизме»
В Курганской области умер 68-летний свидетель Иеговы Александр Лубин из Шадринска, осужденный по делу об «экстремизме», рассказали «Медиазоне» в «Европейской ассоциации свидетелей Иеговы».
По данным издания, Лубин умер 11 ноября. Месяцем ранее, 8 октября, Шадринский районный суд приговорил пенсионера к штрафу в 500 тысяч рублей по делу об организации деятельности экстремистской организации (часть 1 статьи 282.2 УК). Обвинение просило назначить ему семь лет условного срока.
«Пожилой мужчина с инвалидностью второй группы за три года прошел через СИЗО, следствие и суд», — рассказали в ассоциации. В июле 2021 года дома у Лубина прошел обыск, пенсионера арестовали. В августе того же года Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобу адвокатов Лубина, и его выпустили из изолятора.
Согласно медицинским справкам, содержание под стражей представляло опасность для жизни пенсионера. У Лубина было аутоиммунное заболевание, ему необходимо было пользоваться кислородным баллоном, который изолятор не предоставлял.
Защита свидетеля Иеговы утверждает, что до ареста Лубин самостоятельно ходил в магазин за продуктами, но «после освобождения [из СИЗО] уже не мог ходить далее двора дома». В ассоциации сообщили, что каждое заседание суда давалось Лубину с трудом.
Приговор Лубин посчитал несправедливым и незаконным и обжаловал его. После этого, по словам его жены, Лубин попал в реанимацию и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, поскольку не мог дышать самостоятельно.
Верховный суд РФ объявил «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией и запретил ее деятельность в России в 2017 году. После этого сотни верующих стали фигурантами уголовных дел.
По информации «Европейской ассоциации свидетелей Иеговы», Александр Лубин стал 12-м свидетелем Иеговы, который умер под следствием в России.