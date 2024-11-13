С сайта 2-го Западного окружного военного суда в Москве, где рассматривают главные дела о «терроризме», пропали почти все имена подсудимых

С сайта 2-го Западного окружного военного суда в Москве пропали имена большинства подсудимых, сообщила «Медиазона» 13 ноября. В карточках уголовных дел, которые рассматривает суд, напротив имен подсудимых стоит пометка «Информация скрыта».

Имена пропали в карточках дел, возбужденных по «террористическим статьям», в основном по статье об «оправдании терроризма» из-за публикаций в интернете.

«Медиазона» в качестве примера привела карточку дела режиссерки Жени Беркович и писательницы Светланы Петрийчук, осужденных по статье об «оправдании терроризма» из-за спектакля «Финист ясный сокол».

В пресс-службе суда заявили изданию, что могла «опять слететь» база судебных дел. Но, как отмечает «Медиазона», база работает в обычном режиме, а изменения внесли в сами карточки дел первой инстанции. При этом имена осужденных можно увидеть в картотеке уголовных дел, которые рассматривает апелляционная инстанция.

В октябре-ноябре в России из-за сбоя не работали сайты российских судов, расположенные на общем домене sudrf.ru.