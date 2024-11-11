Владимир Путин подписал указ, позволяющий еще пяти компаниям самостоятельно определять состав и объем корпоративной информации, которая подлежит раскрытию.

В числе этих компаний — «Новатэк», «Арктик СПГ 2», «Ямал СПГ» (проекты «Новатэка» по производству сжиженного природного газа), «Сургутнефтегаз» и Центральное конструкторское бюро «Лазурит» из Нижнего Новгорода, следует из указа, опубликованного на официальном портале.

Теперь, судя по нумерации последних добавленных компаний в перечне, не раскрывать корпоративную информацию могут 118 российских предприятий.

Перечень компаний, которые могут сами определять, какую информацию они раскрывают в своих отчетах, а какую — нет, был введен указом Путина в ноябре 2023 года. Тогда в перечень вошли 46 компаний, среди которых были «Роснефть» и ее «дочки», а также «Башнефть», «Славнефть», Всероссийский банк развития регионов и другие. Этот указ был подписан в связи с необходимостью «принятия безотлагательных мер в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия» США и других стран.

В марте 2024 года этот перечень был расширен до 94 компаний — туда включили «Газпром», «Газпромбанк», «Газпром нефть» и ряд дочерних предприятий. В августе список пополнился еще несколькими компаниями (всего их стало 113), в числе которых были «Транснефть» и ее дочки. При этом компании по-прежнему несут обязанность отчитываться перед российским Центробанком.