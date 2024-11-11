Правительство России сократит штат госорганов на 10%

Правительство России в рамках оптимизации государственного аппарата планирует к июлю 2025 года сократить штат госслужащих на 10%, сообщает «Коммерсант».

Реформа, как напоминает «Коммерсант», началась в 2019 году. Тогда на 10% был сокращен штат центральных аппаратов министерств и ведомств.

Теперь сокращение затронет госслужащих, занятых в территориальных органах федеральных ведомств. В них работает около 400 тысяч человек — примерно 0,5% занятых в российской экономике. При этом большинство ведомств сможет просто сократить свободные должности, так как в некоторых госорганах доля вакантных должностей перекрывает 10% более чем вдвое.

Предполагается, что зарплаты сокращенных должностей направят на повышение тем, кто продолжит работу.

В конце октября 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому сокращение штата госслужащих должно произойти до 1 июля 2025 года. Указ также запрещает «раздувать» штаты госорганов, отмечает «Коммерсант».