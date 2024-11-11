Полиция нашла девушек, пошутивших про теракт в «Крокусе», и вынудила их извиниться. На мать одной из них составили протокол

МВД Владимирской области опубликовало видео с извинениями двух девушек, которых заподозрили в оправдании теракта в «Крокус Сити Холле».

10 ноября управление Следственного комитета по Московской области сообщило о начале проверки в связи с публикацией в соцсетях видео, содержащего оправдание теракта в «Крокусе». Ролик, о котором шла речь, опубликовал РЕН ТВ. В нем одна из девушек на ходу записывает кружочек со словами: «Всем привет, наши любимые фолловеры. Сегодня у нас сходка, вот наши фанаты. Мы приехали в „Крокус Сити Холл“, сейчас будем устраивать теракт».

Управление МВД по Владимирской области отчиталось, что установило личности девушек — ими оказались 17 и 18-летняя жительницы Александровского района. В полиции уточнили, что запись девушки сделали еще в октябре и опубликовали в частной переписке в мессенджере, однако затем она попала в «интернет-каналы общего пользования».

На роликах, опубликованных управлением МВД, обе девушки (их лица скрыты) приносят извинения пострадавшим от теракта в «Крокус Сити Холле» и говорят, что считают свои действия и слова «неподобающими».

Кроме того, на мать 17-летней девушки составили протокол по административной статье о неисполнении родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию (статья 5.35 КоАП), заявили в МВД.