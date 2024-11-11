Полиция Москвы составила протокол о пропаганде наркотиков на автора песни «Дымок» Игоря Цыбу

Управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве составило административный протокол в отношении казахстанского музыканта Игоря Цыбы. Протокол поступил 7 ноября в Никулинский суд Москвы, следует из карточки дела. Внимание на это первым обратил телеграм-канал «Осторожно, новости» 11 ноября.

Протокол составлен по о пропаганде наркотических средств, совершенной иностранным гражданином.

По какой причине в отношении Цыбы составили протокол, неизвестно.

Игорь Цыба известен прежде всего как автор песни «Дымок», в которой рассказывается об употреблении каннабиса. В России клип на песню «Дымок» в феврале 2024 года меньше чем на две недели заблокировали в YouTube «по требованию государственных органов». Запретить песню требовали провластные российские организации.

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