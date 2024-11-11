NBC: президент Южной Кореи перед встречей с Трампом возобновил занятия гольфом, чтобы расположить его к себе

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель возобновил свои занятия гольфом, готовясь к встрече с избранным президентом США Дональдом Трампом.

В офисе южнокорейского президента NBC News сказали, что глава государства «впервые за восемь лет достал свои клюшки для гольфа».

Телеканал отмечает, что Трамп владеет гольф-площадками в нескольких штатах, а для законодателей, бизнесменов и ряда мировых лидеров этот вид спорта стал важным способом сблизиться с президентом.

После победы Трампа на выборах Юн Сок Ель созвал экстренное совещание по экономике и безопасности, сообщил его офис. Южнокорейские чиновники, как отмечает NBC News, особенно обеспокоены обещанием Трампа ввести пошлины в размере 20% на весь импорт в США, а также «заигрываниями», которые он может предпринять по отношению к Северной Корее. В первый свой срок на посту президента Трамп встречался с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

В конце октября министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен на пресс-конференции с главой Пентагона Ллойдом Остином высказал опасения, что Северная Корея в обмен на отправку своих военных в Россию может запросить технологии«в области ядерного и баллистического ракетного потенциала». Остин в ответ заверил, что США «по-прежнему полностью привержены обороне Республики Корея». Эта приверженность, по его словам, подкреплена «всем спектром обычных противоракетных вооружений, ядерных и передовых неядерных возможностей США».