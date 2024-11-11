Источники Reuters считают, что в связи с победой Трампа зима станет для Украины «критическим моментом». Они описывают настроение в Киеве как «довольно мрачное»

В Киеве считают, что следующие четыре-пять месяцев будут иметь решающее значение для определения позиций России и Украины на возможных переговорах, пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

По словам собеседника агентства, «критическим моментом» станет наступающая зима. «Я надеюсь, что война подходит к концу. Сейчас мы определяем исходные позиции обеих сторон на переговорах», — сказал источник Reuters.

Он добавил, что после победы Трампа получение Украиной приглашения в НАТО стало «менее вероятным». Также в Киеве признают риск того, что Трамп сократит военную помощь Украине.

По словам высокопоставленного дипломатического источника Reuters в Киеве, настроение в Украине «довольно мрачное». «Вы можете видеть растущее разочарование в недавних высказываниях Зеленского», — говорит он.

Украинские чиновники ждут, кого Трамп назначит на главные должности в сфере безопасности и обороны, чтобы понять, как он будет формировать политику в отношении Киева. При этом бывший госсекретарь Майк Помпео, которого в Киеве считают проукраинским, должность в администрации Трампа, как стало известно, занимать не будет.

Трамп принесет присягу в качестве избранного президента США 20 января. До этой даты нынешняя администрация Байдена стремится успеть отправить Украине всю одобренную конгрессом помощь. В Белом доме опасаются, что новая администрация сократит поставки, пытаясь подтолкнуть Украину к переговорам, и надеются укрепить позиции и обороноспособность Киева.

Во время своей предвыборной кампании Трамп неоднократно заявлял, что закончит войну в Украине, но не говорил, каким способом. После его победы на выборах американские СМИ публиковали различные инсайды, касавшиеся планов по завершению войны, однако точные планы нового президента неизвестны. The Washington Post 10 ноября сообщила, что Трамп позвонил Путину и, призвав «не эскалировать войну в Украине», напомнил ему о «значительном присутствии» американских военных в Европе. На следующий день пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал это «чистой выдумкой».

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