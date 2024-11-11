Фильм «Ученик» о молодости Трампа не получил прокатное удостоверение в России
Фильм «Ученик» о молодом Дональде Трампе не получил прокатное удостоверение в России. Об этом 11 октября сообщил «Кинопоиск» со ссылкой на компанию «Атмосфера кино», выступавшей дистрибьютором фильма в России.
В реестре прокатных удостоверений на сайте министерства культуры РФ нет никакой информации о фильме «Ученик».
Первоначально «Атмосфера кино» планировала выпустить фильм 31 октября, но затем киноленту убрали из расписания. В анонсе от 5 ноября говорилось, что фильм выйдет в прокат 14 ноября.
Фильм «Ученик» режиссера Али Аббаси рассказывает об отношениях молодого бизнесмена Дональда Трампа (Себастиан Стэн) с его наставником, юристом Роем Коном (Джереми Стронг). Дональд Трамп назвал фильм «фейковым», а сценариста киноленты, журналиста Гэбриела Шермана, — «подлым и бездарным писакой». Премьера фильма прошла в мае 2024 года на Каннском кинофестивале. В США фильм вышел в прокат в октябре, незадолго до выборов президента, на которых победил Трамп.
Министерство культуры РФ в 2023 году отозвало прокатное удостоверение у предыдущего фильма Али Аббаси — «Убийца „Священный паук“».