Фильм «Ученик» о молодости Трампа не получил прокатное удостоверение в России

Фильм «Ученик» о молодом Дональде Трампе не получил прокатное удостоверение в России. Об этом 11 октября сообщил «Кинопоиск» со ссылкой на компанию «Атмосфера кино», выступавшей дистрибьютором фильма в России.

В реестре прокатных удостоверений на сайте министерства культуры РФ нет никакой информации о фильме «Ученик».

Первоначально «Атмосфера кино» планировала выпустить фильм 31 октября, но затем киноленту убрали из расписания. В анонсе от 5 ноября говорилось, что фильм выйдет в прокат 14 ноября.

Фильм «Ученик» режиссера Али Аббаси рассказывает об отношениях молодого бизнесмена Дональда Трампа (Себастиан Стэн) с его наставником, юристом Роем Коном (Джереми Стронг). Дональд Трамп назвал фильм «фейковым», а сценариста киноленты, журналиста Гэбриела Шермана, — «подлым и бездарным писакой». Премьера фильма прошла в мае 2024 года на Каннском кинофестивале. В США фильм вышел в прокат в октябре, незадолго до выборов президента, на которых победил Трамп.

Министерство культуры РФ в 2023 году отозвало прокатное удостоверение у предыдущего фильма Али Аббаси — «Убийца „Священный паук“».

Рецензия Антона Долина на фильм «Ученик»

«Ученик» — фильм, который унижает Дональда Трампа так, что его становится жаль Авторы картины издеваются над героем почем зря. Историю не спасает даже Джереми Стронг из «Наследников»

Рецензия Антона Долина на фильм «Ученик»

«Ученик» — фильм, который унижает Дональда Трампа так, что его становится жаль Авторы картины издеваются над героем почем зря. Историю не спасает даже Джереми Стронг из «Наследников»