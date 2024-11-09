В Пятигорске произошел взрыв газа в новом жилом комплексе, известно об одной погибшей женщине

Обновлено. При взрыве газа на четвертом этаже девятиэтажного дома пострадали четыре человека: один из них погиб, один был госпитализирован, уточнили в региональном МЧС. В двух подъездах повреждены 22 квартиры.

В Пятигорске в результате взрыва газа возник пожар в жилом комплексе Курортный на улице Тольятти, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

По информации Владимирова, есть один погибший, это женщина. Еще одна женщина пострадала, она находится в состоянии средней тяжести и доставлена в больницу с ожогами, уточнил глава города Дмитрий Ворошилов.

Курортный — новый жилой комплекс, расположенный рядом с парком Победы и Новопятигорским озером. В нем несколько корпусов, в эксплуатацию введены еще не все, часть квартир продается. У застройщика, согласно официальному сайту ЖК, есть благодарственные письма — в том числе от Минстроя «за высокие производственные достижения», а также от губернатора и главы города.