Катар отказался от посредничества между ХАМАС и Израилем до тех пор, пока обе стороны не продемонстрируют готовность к переговорам

Катар отказался от роли ключевого посредника в соглашении о прекращении огня в секторе Газа до тех пор, пока ХАМАС и Израиль «не продемонстрируют искренней готовности вернуться за стол переговоров», сообщают Reuters и Al Arabiya со ссылкой на источники.

По словам собеседников Reuters и Al Arabiya, в Катаре с самого начала заявили США, что могут выступить посредниками только в том случае, если обе стороны продемонстрируют «подлинную заинтересованность в поиске решения». О своем решении выйти из посредничества Доха уже уведомила ХАМАС, Израиль и администрацию Белого дома, сказал источник.

Также в Катаре пришли к выводу, что политический офис ХАМАС в Дохе «больше не служит своей цели», говорит источник. Ранее сегодня ряд изданий сообщил, что Катар согласился выслать из страны руководство ХАМАС по запросу США — после неоднократных попыток заставить лидеров террористического движения согласиться на сделку о прекращении огня и освобождении израильских заложников.

7 октября 2023 года ХАМАС напали на Израиль и захватил в заложники более 250 человек. К концу ноября израильское правительство при посредничестве Катара, Египта и США смогло договориться с ХАМАС о временном прекращении огня и освобождении 105 заложников. Однако затем переговоры зашли в тупик. В Израиле на протяжении многих месяцев семьи заложников критикуют премьер-министра страны Биньямина Нетаниягу и выходят по субботам на митинги, требуя от правительства немедленного заключения сделки и освобождения своих близких.

судьба израильских заложников — год спустя

7 октября 2023 года террористы ХАМАС напали на Израиль и захватили в заложники 251 человека Живыми вернулись домой меньше половины. В плену остаются почти 100 человек — и каждый третий из них, вероятно, уже мертв

судьба израильских заложников — год спустя

7 октября 2023 года террористы ХАМАС напали на Израиль и захватили в заложники 251 человека Живыми вернулись домой меньше половины. В плену остаются почти 100 человек — и каждый третий из них, вероятно, уже мертв