Футбольного арбитра Владислава Безбородова отстранили от судейства до конца сезона. Он хвалил себя в комментариях в телеграме, думая, что пишет анонимно

Российский футбольный союз (РФС) отстранил арбитра Владислава Безбородова от судейства матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) и других соревнований под эгидой РФС до конца сезона 2024/25.

Заседание дисциплинарной комиссии судейского комитета прошло 8 ноября. Поводом для отстранения Безбородова стали нарушения статей 12.6 (опоздание на предматчевое совещание) и 12.17 (неявка на сборы, тесты, семинары) дисциплинарного кодекса судьи и инспектора РФС.

В конце октября в телеграм-канале о судействе под названием «Але, рэф!» рассказали, что Безбородов несколько раз оставлял в обсуждениях под постами комментарии, в которых хвалил себя, думая, что пишет анонимно.

«Пожалуйста, только не трогайте Безбородова. Один остался, который умеет судить, приятно смотреть матчи!», — говорилось в одном из комментариев. В другом комментарии, скриншот которого приводит «Але, рэф!», арбитр снова под своим именем спрашивал «как вообще отработал Безбородов на матче тура» и заключал, что «никто ничего не пишет, значит, идеально».

Кроме того, в одном из комментариев Безбородов назвал своего бывшего коллегу Сергея Лапочкина, который критиковал его работу, «говнолапочкиным».

По словам автора канала, бывшего арбитра Анатолия Синяева, Безбородову тогда сообщили, что его имя отображается, и он удалил часть комментариев, но из закрытого чата стереть их не смог. «Насколько я знаю, ситуация дошла до верхов РФС и там уже приняли меры к арбитру, так как публичные комментарии судьям запрещены», — написал Синяев.

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев пояснял, что по Безбородову «ситуация простая»: в его публичных сообщениях есть «некий комплекс нарушений», поскольку он не только комментировал матч, но и критиковал бывших коллег.

В текущем сезоне Безбородов отработал в семи матчах в РПЛ.