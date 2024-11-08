ФСБ заявила об изъятии тонны кокаина, который граждане «одной из балканских стран» собирались вывезти в ЕС через Россию

В Ленинградской области ФСБ задержала двоих граждан «одной из балканских стран», которые пытались вывезти в Евросоюз более тонны латиноамериканского кокаина, заявили в спецслужбе.

В ФСБ утверждают, что в октябре сотрудники заметили на российско-латвийской границе грузовой автомобиль, в котором был оборудован «высокотехнологичный тайник». За ним установили слежку и выяснили, что он используется для перевозки наркотиков. Задержанные, как утверждают в ФСБ, загрузили в тайник автомобиля 984 брикета с кокаином весом по одному килограмму каждый. Оптовую стоимость этой партии наркотика на черном рынке ФСБ оценила более чем в 3,5 миллиарда рублей.

Кроме того, как заявили в ФСБ, за несколько часов до этого задержанные пытались сбыть около 20 килограммов кокаина в России. Для этого они оборудовали тайник в лесу в Гатчинском районе и сообщили его координаты российским наркодилерам. В ФСБ заявили, что при извлечении наркотиков из тайника были задержаны гражданин Эстонии и двое граждан России.

Имена задержанных не называются. Против них возбуждены уголовные дела о незаконном сбыте наркотиков (часть 5 статьи 228.1 УК), их заключили под стражу, говорится в сообщении ФСБ.

ФСБ регулярно сообщает об изъятии партий кокаина, перевозимого в страны Евросоюза. В мае 2023 года в Смоленской области были задержаны две фуры, перевозившие почти 500 килограммов кокаина в направлении Польши. В декабре ФСБ сообщила о задержании в Москве двух человек, причастных к контрабанде 673 килограммов латиноамериканского кокаина, который также должен был отправиться в страны Евросоюза.