Бородин утверждал, что Богданова «выступала с антироссийскими заявлениями, собирала деньги для армии Украины» и «призывала нанести ядерный удар по Москве».

По данным ТАСС, дело завели из-за постов Богдановой с «негативными высказываниями» о российской армии и «ее интервью украинскому каналу, где она заявляла, что по Москве нужно нанести ядерный удар». Источник РИА «Новости» утверждал, что поводом для преследования послужило интервью Богдановой журналисту Олегу Кашину.

Предполагается, что речь идет о дебатах Богдановой и Кашина на ютьюб-канале издания «Холод». Они спорили о том, можно ли россиянину, выступающему против войны, поддерживать армию Украины и помогать ей деньгами. Богданова настаивала, что делать это можно и нужно. Помимо этого, участники шоу «Ненавижу тебя? 2.0» затронули тему обстрелов российских городов, в том числе Москвы. Богданова тогда заявила, что «для нормализации процессов в голове москвичам не мешает услышать сирену воздушной тревоги».