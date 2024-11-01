Суд в Москве заочно арестовал активистку Дарью Богданову — правнучку советского летчика Валерия Чкалова
Измайловский районный суд Москвы заочно арестовал Дарью Богданову — активистку проекта Freedom Birds for Ukraine и правнучку советского летчика Валерия Чкалова. На карточку дела обратила внимание «Медиазона».
О том, что в отношении Богдановой завели уголовное дело о призывах к терроризму (часть 2 статьи 205.2 УК), стало известно весной 2024 года. Провластный активист Виталий Бородин заявлял, что преследование активистки начали после его доноса.
Бородин утверждал, что Богданова «выступала с антироссийскими заявлениями, собирала деньги для армии Украины» и «призывала нанести ядерный удар по Москве».
По данным ТАСС, дело завели из-за постов Богдановой с «негативными высказываниями» о российской армии и «ее интервью украинскому каналу, где она заявляла, что по Москве нужно нанести ядерный удар». Источник РИА «Новости» утверждал, что поводом для преследования послужило интервью Богдановой журналисту Олегу Кашину.
Предполагается, что речь идет о дебатах Богдановой и Кашина на ютьюб-канале издания «Холод». Они спорили о том, можно ли россиянину, выступающему против войны, поддерживать армию Украины и помогать ей деньгами. Богданова настаивала, что делать это можно и нужно. Помимо этого, участники шоу «Ненавижу тебя? 2.0» затронули тему обстрелов российских городов, в том числе Москвы. Богданова тогда заявила, что «для нормализации процессов в голове москвичам не мешает услышать сирену воздушной тревоги».
В мае МВД России объявило активистку в розыск. 31 октября Росфинмониторинг внес ее в реестр «террористов и экстремистов».
Дарья Богданова живет в Бельгии. В июле 2024-го Минюст РФ объявил активистку «иностранным агентом». Ведомство объяснило свое решение тем, что Богданова выступала против СВО и принимала участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку армии Украины.