Новым главным тренером «Манчестер Юнайтед» стал португалец Рубен Аморим

Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» объявил, что главным тренером команды назначен 39-летний португалец Рубен Аморим.

Контракт тренера рассчитан до июня 2027 года с возможностью продления еще на год. Аморим присоединится к команде 11 ноября.

Аморим сейчас возглавляет лиссабонский «Спортинг». По информации журналиста Фабрицио Романо, «Юнайтед» выплатит португальскому клубу 10 миллионов евро в качестве отступных за тренера.

28 октября «Манчестер Юнайтед» отправил в отставку Эрика тен Хага, который возглавлял клуб с 2022 года. В нынешнем сезоне команда занимает 14-е место в английской Премьер-лиге, одержав только три победы в девяти матчах.

Рубен Аморим возглавляет «Спортинг» с 2020 года. Под его руководством клуб из Лиссабона дважды выигрывал чемпионат Португалии, а также выиграл два Кубка португальской лиги и Суперкубок Португалии.