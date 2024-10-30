«Пятерочка», «Перекресток» и «Вкусвилл» убрали из продаж пирожные «Можайского кондитерского завода» после появления в сети фото антисанитарии на производстве

Торговая сеть X5 Group, владеющая магазинами «Пятерочка» и «Перекресток», а также магазины «Вкусвилл» остановили продажи продукции «Можайского кондитерского завода» из-за появившихся в соцсетях фотографий с антисанитарными условиями на производстве, пишет РБК.

В X5 Group сообщили, что в магазинах нельзя купить пирожное «Картошка» «до выяснения всех обстоятельств и итогов внутреннего расследования». В сети «Вкусвилл» добавили, что «кадры, которые расходятся по сети, совершенно неприемлемы для производства продуктов».

Речь идет о фотографиях и видео, опубликованных накануне телеграм-каналом Baza. В видео показывают ящик с гнилыми бананами, голос за кадром говорит, что такие фрукты используются для производства банановых кексов. Сотрудники также рассказали телеграм-каналу, что «сахар и мука валяются на полу в полупорванных пакетах», а на производстве «везде мусор и грязь». По словам собеседников Baza, руководство на их жалобы не реагирует.

Учредитель «Можайского кондитерского дома» Сергей Сурмач заявил РИА Новости, что опубликованные кадры — фейковые. «Это не наше производство. Видно, что это нарезка, какие-то кадры напоминают мое производство, а большинство — нет. Это какое-то постановочное видео», — сказал Сурмач. Он предположил, что публикация фото связана с недобросовестной конкуренцией.

Прокуратура Московской области заявила, что начала проверку в связи с «публикацией о грубом нарушений санитарных правил на территории кондитерского предприятия в городском округе Можайск». Само предприятие в сообщении прокуратуры не называется, но описывается видео с нарушением хранения продуктов и антисанитарией.